Меркель заявила о готовности обсудить с Путиным инцидент с посадкой самолета в Минске

"Вчера у нас не было подтвержденных сведений о роли России, поэтому мы не стали давать оценку на этот счет. Если я буду говорить с российским президентом, то, разумеется, эта тема будет на повестке", - сообщила во вторник Меркель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась.

Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.