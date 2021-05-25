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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Меркель заявила о готовности обсудить с Путиным инцидент с посадкой самолета в Минске

По словам канцлера ФРГ, 24 мая не было подтвержденных сведений о роли России в инциденте, поэтому не была дана оценка на этот счет

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности обсудить с российским президентом Владимиром Путиным инцидент с посадкой самолета в Минске.

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"Вчера у нас не было подтвержденных сведений о роли России, поэтому мы не стали давать оценку на этот счет. Если я буду говорить с российским президентом, то, разумеется, эта тема будет на повестке", - сообщила во вторник Меркель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась.

Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияГерманияРоссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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