Президент Швейцарии пожелал лидерам России и США плодотворной встречи в Женеве

ЖЕНЕВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену проведения 16 июня в Женеве плодотворных дискуссий на благо России и США, а также международного сообщества. Об этом он написал во вторник в Twitter .

"Я очень счастлив, что Швейцария принимает у себя саммит американского президента Джо Байдена и российского президента Владимира Путина", - отметил Пармелен. "Желаю, чтобы дискуссии были плодотворными для двух стран и международного сообщества", - подчеркнул он.

Проведение встречи президентов России и США приветствовал также глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяццо Кассис. "С удовлетворением отмечаем, что мы можем предоставить добрые услуги Соединенным Штатам и России. Президент Джо Байден и президент Владимир Путин встретятся в Женеве 16 июня. Швейцария привержена диалогу и дипломатии", - написал он в своем твиттер-аккаунте.

Ранее во вторник Кремль и Белый дом объявили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Как сообщила пресс-служба российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.