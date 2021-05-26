Союз России и Белоруссии: как Москва и Минск поступили с пограничным столбом

Он был всего один. 26 лет назад его тайно врыли в землю, чтобы затем торжественно демонтировать руками политиков. Положения заключенного тогда же договора о дружбе и добрососедстве соблюдаются до сих пор

26 лет назад, 26 мая 1995 года, Россия и Белоруссия закрепили правила пересечения границы. За гражданами обеих стран признали право на въезд в облегченном порядке — без визы, загранпаспорта и регистрации. Привычное положение вещей перестает замечаться. Между тем все могло сложиться иначе. В 1990-е у российско-белорусской интеграции находились противники, а невидимая, доставшаяся от СССР граница имела шансы вырасти до настоящего барьера. Предъявите документы

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Необходимость просыпаться в поезде глубокой ночью, чтобы пройти пограничный контроль, отодвинулась в область фантазий в результате серии переговоров между российскими и белорусскими властями с 1992 по 1999 год. Одни из самых заметных завершились 26 мая 1995-го церемонией на автотрассе Брест — Москва, где президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский премьер Виктор Черномырдин сначала демонтировали столб, затем убрали шлагбаум, мешавший свободному проезду автомобилей, и, наконец, посадили дерево. Ворота между странами (и до того незапертые) символически распахивались, а российско-белорусская граница — не менее символически и многообещающе — сливалась с природой.

Описание Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель правительства РФ Виктор Черномырдин во время церемонии ликвидации таможенной границы между РФ и Белоруссией, 26 мая 1995 года © Григорий Калачьян/ТАСС

Для многих тысяч белорусских граждан это было судьбоносное решение. Его заметили и россияне. Со второй половины 1990-х годов города России заполнились объявлениями о найме на работу "только граждан РФ или РБ". Выходцы из страны-соседки быстро прописались на отечественном рынке труда, пользуясь тем, что благодаря соглашениям об интеграции в глазах нанимателей их отличия от местной рабочей силы стерлись. Зато обозначилась другая разница. В те же годы Россию наводняют украинские и молдавские трудовые мигранты, но таких же возможностей, как белорусы, не имеют. Отличие проходит и через сферу образования: белорусы получают право учиться в российских вузах. Выходцы из стран, интеграция с которыми не сложилась, в этом праве, как и в возможностях дальнейшей карьеры, существенно ограничены. Отличия от мира, в котором российско-белорусского сближения не начиналось бы вовсе, а то и произошло бы похолодание, тогда же ощутила на себе российская армия. Это был бы гораздо менее безопасный мир. В 1990-е и 2000-е годы, вопреки устно данным обещаниям, Североатлантический альянс соглашается принять в свой состав страны Восточной Европы. Геостратегическое положение Белоруссии кардинально меняется. Вовремя заключенные соглашения с Минском оказываются очень выгодны России: они позволяют перенести дальний контур обороны на запад. Становится ясно, как накладно было бы отсутствие хотя бы базовых договоренностей в сфере безопасности. Ведь между российской столицей и символически отмененной в 1995 году границей пролегают немногим более 500 километров — расстояние нескольких переходов для вооруженного противника. Не будь интеграционных соглашений четвертьвековой давности, все в наши дни имело шансы выглядеть иначе: место опрокинутой тогда границы могла бы занять колючая проволока и стянутые вдоль ее периметра войска, защищающие Россию. Россия слушает Кебича

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Во второй половине 1990-х годов успело устояться мнение, что российско-белорусская интеграция связана с инициативами Александра Лукашенко и в некотором роде даже воплощена в нем лично. Исторически это не так. Еще до прихода политика к власти, в 1992 году, между тогдашним премьером Белоруссии Вячеславом Кебичем и российской делегацией заключались основополагающие соглашения, без которых дальнейшая интеграция была бы немыслима (сам глава кабинета с гордостью даже назвал их "всеобъемлющим союзом"), — "об условиях поставок продукции", "о налоговой политике" и "о военном сотрудничестве". В 1994 году Кебич, кандидат на выборах президента Белоруссии, подписывает договор "об объединении денежных систем РФ и РБ". Его положения шли гораздо дальше всего, что было достигнуто в последующие годы: обговаривалось урезание полномочий местного центрального банка, введение российской валюты в качестве государственной и сужение возможностей белорусского парламента в том, что касается проведения суверенной бюджетной политики, особенно права увеличивать дефицит. В благодарность за договор Кебич рассчитывал на поддержку России, но та предпочла устраниться — не играть никакой роли в белорусских выборах. Победу на них и одержал Александр Лукашенко. Заключенные с Кебичем договоренности пришлось согласовывать заново, и в прежней форме к ним уже не возвратились.

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Зато Москва и Минск официально подписали соглашение о союзе. 2 апреля 1996 года в присутствии Патриарха Алексия II Ельцин и Лукашенко стали представителями ССР — Союза суверенных республик, иначе названного сторонами Сообществом России и Белоруссии. Спустя год, день в день, название поменялось: еще один договор, на этот раз об уставе Союза России и Белоруссии. Серия договоренностей растянулась до конца десятилетия: в 1998-м последовала декларация о дальнейшем единении, а в декабре 1999-го, последнем для Ельцина у власти, — договор о создании Союзного государства России и Белоруссии.

Описание Президент России Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии подписания договора об образовании сообщества двух государств, 2 апреля 1996 го © Анатолий Морковкин/ТАСС