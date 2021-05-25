Глава британского МИД прибыл в Израиль, где встретится с главами МИД и Минобороны

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб прибыл во вторник вечером в Израиль. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, в Израиле у Рааба запланированы переговоры с израильским коллегой Габи Ашкенази и министром обороны еврейского государства Бени Ганцем.

Позже Рааб подтвердил, что прибыл во вторник в Израиль, чтобы обсудить пути укрепления достигнутого ранее палестино-израильского перемирия.

"Я только что приземлился в Израиле. Я намерен встретиться с руководством здесь и на оккупированных территориях Палестины, чтобы обсудить, как сохранить достигнутое перемирие. Мы должны положить конец кругу насилия и продвинуться по направлению к длительному миру", - написал Рааб в Twitter.

​​​​​25 мая глава американской дипломатии Энтони Блинкен начал с Израиля поездку по странам региона. В Иерусалиме во вторник он провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Ашкенази и Ганцем, позднее встретился в Рамалле с президентом Палестины Махмудом Аббасом. До 27 мая у него запланированы также переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и королем Иордании Абдаллой II для обсуждения возможностей укрепления режима прекращения огня в секторе Газа.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Конфликт последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах.

Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - свыше 270 гражданских лиц, включая детей и женщин.