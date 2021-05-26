Эксперт считает, что поставки Украине оружия из ФРГ подорвут реализацию минских соглашений

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Возможные поставки вооружений из Германии на Украину могут еще сильнее подорвать реализацию минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Такое мнение выразил эксперт фракции "Союз-90"/"Зеленые" в Бундестаге, бывший министр окружающей среды ФРГ (1998-2005 годы) Юрген Триттин в опубликованном в среду интервью германскому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland ( RND ).

"До сих пор существующая общеевропейская позиция заключалась в том, что конфликт на Украине может быть разрешен только политическим, а не военным путем. Поставки оружия еще больше подрывают выполнение минских соглашений", - отметил он, комментируя недавний призыв сопредседателя германских "зеленых" Роберта Хабека, который вопреки традиционной повестке своей партии выступил за поставки Киеву оборонительного вооружения.

При этом Триттин резко осудил подобное предложение. "Экспорт оружия на Украину противоречил бы нашей доктрине, согласно которой мы не поставляем оружие в зоны боевых действий", - подчеркнул эксперт. Вместе с тем он выступил за усиление роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании конфликта.

Ранее Хабек выступил за поставки Киеву оборонительного вооружения. По его мнению, желание Украины получить "оборонительное оружие оправданно" и "сложно отказывать" Киеву в этом, поскольку такие поставки стали бы "помощью в самообороне". Слова сопредседателя германских "зеленых" противоречат проекту предвыборной программы партии, которая выступает "за рестриктивный экспорт европейских вооружений в регионы, где идет война". Призыв Хабека спровоцировал критику со стороны представителей других партий. В частности, глава парламентской фракции Левой партии Севим Дагделен считает, что "поставки вооружений Украине грозят эскалацией конфликта на востоке страны".