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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Глава МИД Франции заявил, что решение о посадке самолета Минск принял независимо от Москвы

Однако Жан-Ив Ле Дриан добавил, что отсутствие реакции с российской стороны может считаться как поддержка

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Власти Белоруссии приняли решение о принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске независимо от Москвы, однако недостаточно острая реакция на инцидент со стороны России может говорить о поддержке таких действий. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 2.

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"Нельзя быть уверенным до конца, - заявил он в ответ на вопрос, произошло ли все это с согласия Москвы. - Я полагаю, что инициатива была проявлена самостоятельно. Но я также считаю, что отсутствие реакции со стороны России может считаться как поддержка".

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выступая в парламенте, заявил, что инцидент с самолетом, по его мнению, вряд ли мог произойти без "как минимум молчаливого согласия Москвы" и предложил в связи с этим ввести санкции против трубопроводов "Северный поток - 2" и "Ямал - Европа". При этом в Белом доме в Вашингтоне заявили, что не считают Россию причастной к инциденту.

Теги
БелоруссияРоссияФранцияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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