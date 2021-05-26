Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным обсудит экономику и ситуацию вокруг двух стран

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным 28 мая обсудит вопросы экономики и ситуацию вокруг Минска и Москвы. Об этом в среду сообщает агентство БелТА.

"Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше", - заявил он на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.