Турция считает, что диалог Путина и Байдена нужен стабильности Ближнего Востока

АНКАРА, 26 мая. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая, как ожидается, состоится в Женеве 16 июня, имеет важное значение для стабильности на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил в среду корреспонденту ТАСС дипломатический источник в МИД Турции.

"Налаживание диалога между двумя крупными государствами и преодоление проблем путем переговоров важно для стабильности двух стран и региона [Ближнего Востока]. Это также может положительно повлиять на отношения между евроатлантическими организациями и РФ", - полагает собеседник агентства.

Во вторник Кремль и Белый дом объявили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Как сообщила пресс-служба российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.