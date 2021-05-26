Глава МИД ФРГ счел неприемлемым решение Генпрокуратуры России по трем НПО Германии

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает неприемлемым и странным решение Генпрокуратуры России признать нежелательными три немецкие неправительственные организации. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении германского министра.

"Запрет работы организаций, которые прилагают усилия для укрепления взаимопонимания между нашими странами и гражданами, - это серьезный удар по нашим усилиям в деле улучшения отношений с Россией. Решение Генпрокуратуры РФ вынести запрет на деятельность в общей сложности трех немецких организаций в сфере гражданского общества в этой связи является особенно странным и неприемлемым", - считает Маас.

Глава МИД утверждал, что две из трех НПО "годами" действуют в рамках форума "Петербургский диалог". "Ничто в их деятельности не может оправдать такой серьезный шаг. Поэтому я призываю Россию отменить это решение и способствовать свободному обмену между гражданскими обществами", - заявил он. Представители гражданского общества должны иметь возможность выполнять свою работу без боязни попасть под преследование, подчеркнул глава МИД ФРГ.