{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД ФРГ счел неприемлемым решение Генпрокуратуры России по трем НПО Германии

Хайко Маас назвал запрет работы организаций серьезным ударом по усилиям в деле улучшения отношений с Москвой

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает неприемлемым и странным решение Генпрокуратуры России признать нежелательными три немецкие неправительственные организации. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении германского министра.

"Запрет работы организаций, которые прилагают усилия для укрепления взаимопонимания между нашими странами и гражданами, - это серьезный удар по нашим усилиям в деле улучшения отношений с Россией. Решение Генпрокуратуры РФ вынести запрет на деятельность в общей сложности трех немецких организаций в сфере гражданского общества в этой связи является особенно странным и неприемлемым", - считает Маас.

Глава МИД утверждал, что две из трех НПО "годами" действуют в рамках форума "Петербургский диалог". "Ничто в их деятельности не может оправдать такой серьезный шаг. Поэтому я призываю Россию отменить это решение и способствовать свободному обмену между гражданскими обществами", - заявил он. Представители гражданского общества должны иметь возможность выполнять свою работу без боязни попасть под преследование, подчеркнул глава МИД ФРГ.

Теги
ГерманияРоссия
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Управление гражданской авиации Греции не получало информации об угрозе рейсу Ryanair
По словам службы, "в отношении инцидента с рейсом все необходимые проверки безопасности были выполнены, и не было никаких указаний на какие-либо проблемы"
Читать полностью