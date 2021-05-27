В МИД ФРГ считают "очень важной" будущую встречу Путина и Байдена для вопросов разоружения

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. ЕС готов к диалогу с Россией, будущая встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена важна для решения ряда международных вопросов. Об этом заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Лиссабоне.

"Мы хотим диалога [c РФ]. Для этого встреча президентов Путина и Байдена очень важна. Есть важные вопросы - разоружение, интеграция России в усилия по борьбе с изменением климата. Тем достаточно, в том числе конфликтных", - сказал министр. По его словам, "вероятно, речь на встрече будет идти в том числе и о Белоруссии".

"Мы в ЕС в последние месяцы четко давали понять, что мы готовы к диалогу [c Россией]", - сказал Маас.

Во вторник Кремль и Белый дом объявили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча президентов РФ и США с момента вступления последнего в должность. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.