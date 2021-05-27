Посол Латвии в Белоруссии и дипломаты посольства в Минске вернулись в Ригу

РИГА, 27 мая. /ТАСС/. Посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис и дипломаты диппредставительства балтийской республики в Минске покинули соседнюю страну и вернулись в Ригу. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Янис Бекерис.

По его словам, которые передает местное агентство LETA, в республику вернулись посол Латвии в Белоруссии, восемь дипломатов и еще восемь сотрудников диппредставительства. В посольстве Латвии в Минске продолжает работать один административный работник. "Посол прибыл в Латвию во вторник, а остальные сотрудники - в среду вечером", - уточнил он.

"Внешнеполитическое ведомство оперативно и в установленные сроки обеспечило эвакуацию посольства и возвращение сотрудников в Латвию", - указал Бекерис. По его словам, решение белорусской стороны также предусматривало незамедлительное прекращение трудовых отношений с местными сотрудниками.

Отношения между Латвией и Белоруссией обострились на фоне экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис, реагируя на этот инцидент, 24 мая собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии.

После инцидента в Риге, который в Минске оценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу в течение 24 часов и всем сотрудникам латвийского посольства в течение 48 часов покинуть республику. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений. В свою очередь правительство Латвии 25 мая ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией.