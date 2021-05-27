Reuters: Турция призывала НАТО смягчить реакцию на инцидент с самолетом Ryanair

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Турция призывала партнеров по НАТО смягчить реакцию на инцидент с самолетом ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

По его информации, Анкара настаивала на том, чтобы любое упоминание о поддержке новых санкций Запада в отношении Белоруссии и призывы к освобождению там политических заключенных были исключены из текста заявления Североатлантического альянса. Одной из причин подобных действий Турции, по мнению источников, стало ее желание сохранить связи с Москвой, ближайшим союзником Белоруссии, и поддерживать экономические отношения с Белоруссией посредством авиасообщения благодаря выполнению ежедневных рейсов в Минск турецкой авиакомпанией Turkish Airlines.

Вместе с тем, как указывает Reuters, МИД Турции не стал комментировать данную информацию. В свою очередь, как пишет агентство, официальный представитель НАТО отметил, что "заявление Североатлантического совета по Белоруссии было согласовано всеми 30 союзниками на основе консенсуса". "Мы не вдаемся в подробности обсуждений в НАТО, которые носят конфиденциальный характер", - подчеркнул представитель альянса.

В среду Североатлантический совет решительно осудил посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая и призвал к срочному независимому расследованию инцидента. НАТО считает, что "этот неприемлемый акт серьезно нарушил нормы, регулирующие гражданскую авиацию и поставил под угрозу жизнь пассажиров и экипажа". Как говорится в документе, Североатлантический совет поддерживает проведение срочного независимого расследования инцидента с посадкой самолета. Более того, Совет НАТО поддерживает "меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент".