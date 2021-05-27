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Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху назвал "постыдным" решение СПЧ ООН о комиссии по событиям в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© Михаил Метцель/ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "постыдным решением" и "издевательством над международным правом" принятую в четверг Советом ООН по правам человека (СПЧ) резолюцию с призывом учредить комиссию для расследования нарушений прав человека на палестинских территориях, в частности, в секторе Газа.

"Сегодняшнее постыдное решение - еще один пример вопиющей антиизраильской одержимости СПЧ ООН. Эта пародия представляет собой издевательство над международным правом и поощряет террористов во всем мире", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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