Нетаньяху назвал "постыдным" решение СПЧ ООН о комиссии по событиям в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "постыдным решением" и "издевательством над международным правом" принятую в четверг Советом ООН по правам человека (СПЧ) резолюцию с призывом учредить комиссию для расследования нарушений прав человека на палестинских территориях, в частности, в секторе Газа.

"Сегодняшнее постыдное решение - еще один пример вопиющей антиизраильской одержимости СПЧ ООН. Эта пародия представляет собой издевательство над международным правом и поощряет террористов во всем мире", - распространила высказывания премьера его канцелярия.