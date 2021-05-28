WSJ: глава Ryanair расценивает вынужденную посадку самолета компании как угон

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири считает, что инцидент с вынужденной посадкой самолета компании в Белоруссии был "запланированным и незаконным" угоном. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо главы ирландского лоукостера.

По его сведениям, в письме, которое О'Лири направил на этой неделе в Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии, инцидент с посадкой авиалайнера в Минске расценивается как "незаконный и достойный порицания".

Помимо этого, по мнению главы Ryanair заявления Белоруссии о произошедшем неточны и ложны, а работников аэропорта Минска он назвал "обструкционистами".

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании. В белорусской столице уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый властями основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали сотрудники правоохранительных органов Белоруссии. Также была задержана летевшая данным рейсом россиянка София Сапега. В тот же день вечером самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.