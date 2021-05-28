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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Генсек НАТО полагает, что Минск мог координировать решение по самолету Ryanair с Москвой

Йенс Столтенберг указал на тесные отношения Белоруссии с Россией

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что белорусские власти могли принять решение о посадке самолета Ryanair в Минске в координации с Москвой. Такую версию он изложил в пятницу в интервью телеканалу Sky News.

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Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Мы знаем о тесных отношениях России и Белоруссии, в связи с чем сложно поверить, что режим [правительство Белоруссии] в Минске мог сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией", - утверждал Столтенберг, находясь на борту британского авианосца Queen Elizabeth. Флагман британского флота принимает участие в учениях НАТО.

В понедельник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выразил сомнения по поводу того, что инцидент мог произойти без "как минимум молчаливого согласия Москвы". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные заявления проявлениями "русофобской одержимости" и "навязчивой идеей обвинить Россию во всем и вся".

Теги
БелоруссияСтолтенберг, ЙенсСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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