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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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В Белом доме заявили, что изменений в планах проведения встречи Байдена и Путина нет

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что обнародованные представителем компании Microsoft Тимом Бертом данные о кибератаках не повлияли на планы проведения предстоящего саммита
Белый дом США EPA-EFE/Samuel Corum / POOL
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Белый дом США
© EPA-EFE/Samuel Corum / POOL

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Изменения в планах проведения встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена нет, невзирая на данные о приписываемых хакерам из РФ кибератаках на госструктуры США. Об этом заявила в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

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Ее спросили, повлияют ли обнародованные представителем компании Microsoft Тимом Бертом данные о кибератаках на планы проведения предстоящего саммита. "Никаких изменений в отношении [проведения] саммита нет. Как вы понимаете, мы собираемся двигаться дальше в этом вопросе [проведения встречи]", - отметила она.

"Мы знаем об инциденте с фишинговой атакой и следим за ситуацией", - добавила заместитель пресс-секретаря Белого дома. Она предложила журналистам обратиться за подробностями в занимающееся расследованием инцидента Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) и пострадавшее от кибератаки Агентство по международному развитию (USAID).

О кибератаке

В четверг в своем блоге Берт утверждал, что ряд организаций и госструктур США подверглись на этой неделе атакам хакеров группы Nobelium из России, которая может стоять за взломом американской компании SolarWinds в прошлом году. По словам Берта, группа хакеров начала свои нападения на этой неделе с получения доступа к маркетинговой системе USAID, после чего киберпреступники смогли рассылать по различным адресам электронные письма с фишинговыми ссылками, при переходе на которые на компьютеры пользователей загружалось вредоносное программное обеспечение. Это открывало хакерам широкий спектр возможностей - от кражи данных до заражения других компьютеров в сети.

Позиция России

Кремль не обладает информацией о совершении новых кибератак на госструктуры США злоумышленниками из Nobelium, отметил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал абстрактными предположения представителя компании Microsoft на этот счет, отметив, что данные заявления никак не повлияют на ход встречи президентов России и США.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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