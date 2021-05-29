Дамаск осудил решение Евросоюза о продлении санкций против Сирии

БЕЙРУТ, 29 мая /ТАСС/. Продление Евросоюзом (ЕС) односторонних санкций против Дамаска представляет собой вопиющее нарушение элементарных прав человека и общепринятых международных гуманитарных норм. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Сирии в ответ на решение Брюсселя продлить до 1 июня 2022 года ограничительные меры ЕС.

"В Дамаске осуждают этот шаг, разоблачающий в очередной раз руководителей Евросоюза как соучастников развязанной против Сирии войны, которые несут ответственность за кровопролитие и разруху", - подчеркивается в документе. В нем указывается, что "жестокие и несправедливые рестрикции ЕС отражаются на повседневной жизни и здоровье сирийских граждан, что усиливает страдание населения".

Как отмечает МИД арабской республики, "продление санкций свидетельствует об ошибочной политике Евросоюза и его полной зависимости от воли Соединенных Штатов".

"Сирийский народ своим активным участием в президентских выборах 26 мая продемонстрировал стойкость перед попытками повлиять на его свободное и независимое решение, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. - Сирийцы отвергли внешнее вмешательство, подтвердив, что им и никому другому принадлежит решающее слово в их стране".

В четверг Евросоюз продлил санкции против властей Сирии еще на один год - до 1 июня 2022 года, мотивировав свое решение "продолжающимися репрессиями со стороны режима в Дамаске против гражданского населения". Санкции ЕС, введенные в 2011 году, включают запрет на импорт нефти из Сирии и на поставки в эту страну нефтепродуктов, а также ограничения на инвестиции, замораживание активов сирийского центрального банка и эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения.