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Politico: США следят за двумя кораблями Ирана, которые могут направляться в Венесуэлу

По данным издания, должностных лиц высокого ранга в венесуэльском правительстве предупредили, что принимать иранские корабли было бы ошибкой

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Американские спецслужбы следят за двумя иранскими кораблями, которые могут направляться в Венесуэлу. Об этом сообщила в субботу газета Politico со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

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Американские должностные лица не знают точно пункт назначения иранских кораблей, но полагают, что в конечном счете они могут направляться в Венесуэлу. По словам источников издания, намерение Ирана направить корабли в сторону Западного полушария остается загадкой, как и их груз.

Как отмечает Politico, должностные лица высокого ранга в венесуэльском правительстве были предупреждены, что принимать иранские корабли было бы ошибкой. При этом американское разведсообщество полагает, что пункт назначения иранских кораблей может измениться.

В Белом доме и Пентагоне отказались от комментариев.

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СШАИранВенесуэла
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