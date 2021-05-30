МИД Сирии осудил вмешательство Запада во внутренние дела Белоруссии

ТАСС, 30 мая. Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии выступило с осуждением вмешательства Запада во внутренние дела Белоруссии. Об этом говорится в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства, распространенном в воскресенье сирийским информационным агентством SANA .

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Сирия самым решительным образом осуждает систематические нападки на Республику Белоруссия и вмешательство в ее внутренние дела со стороны США и других западных стран", - отметили в сирийском МИД.

В заявлении указывается, что Дамаск "выражает свою полную поддержку и солидарность с дружественной Белоруссией". МИД Сирии призвал международное сообщество "положить конец нападкам США и их союзников, которые представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности".

В пятницу администрация США распространила заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в котором говорилось, что Соединенные Штаты вместе с Евросоюзом (ЕС) и другими союзниками подготавливают санкции в отношении белорусских должностных лиц, имеющих отношение, по мнению Вашингтона, к инциденту с самолетом ирландской компании Ryanair.

24 мая саммит Евросоюза из-за инцидента с самолетом Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты стран ЕС и совершать полеты над их территорией, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд стран уже закрыли свое воздушное пространство для самолетов белорусской компании "Белавиа".