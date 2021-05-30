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Блокировка Суэцкого канала

Руководство Суэцкого канала отвергло обвинения в причастности к инциденту с Ever Given

Глава комиссии при администрации канала Саид Шеайша заявил, что ответственность лежит на капитане судна
Пресс-конференция администрации Суэцкого канала по инциденту с контейнеровозом Ever Given Руслан Сулейманов/ТАСС
Описание
Пресс-конференция администрации Суэцкого канала по инциденту с контейнеровозом Ever Given
© Руслан Сулейманов/ТАСС

ИСМАИЛИЯ /Египет/, 30 мая. /ТАСС/. Ответственность за инцидент с контейнеровозом Ever Given, который в марте на шесть суток блокировал судоходство через Суэцкий канал, лежит на капитане судна. Об этом по результатам расследования заявил в воскресенье Саид Шеайша, глава комиссии при администрации главной водной артерии Египта.

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"Все обвинения в адрес руководства канала в том, что инцидент произошел по его вине, якобы администрация допустила проход судна в неблагоприятные [погодные] условия, являются безосновательными, потому что тогда три корабля с тем же тоннажем, что и Ever Given, пересекали [Суэцкий канал], <...> поэтому, как показало расследование, вся ответственность лежит на капитане судна", - подчеркнул Шеайша на пресс-конференции, проходившей в египетском городе Исмаилия.

Суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам первой инстанции в субботу перенес по просьбе сторон на 20 июня слушания по делу о выплате компенсации.

Теги
ЕгипетБлокировка Суэцкого канала
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