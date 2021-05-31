ЭКОВАС приостановило членство Мали

ТАСС, 31 мая. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) в воскресенье по итогам экстренного саммита приняло решение о приостановке членства Мали в связи с политическим кризисом в стране. Об этом со ссылкой на заявление сообщества сообщило Agence France-Presse (AFP).

"После долгих обсуждений главы государств и правительств приняли решение приостановить членство Мали в институтах ЭКОВАС", - говорится в заявлении. В ЭКОВАС также призвали к немедленному назначению временного премьер-министра Мали из гражданских лиц.

В воскресенье в столице Ганы - городе Аккра - прошел экстренный саммит глав стран ЭКОВАС в связи с политическим кризисом в Мали, возникшим после того, как военные захватили власть, арестовав 24 мая временного президента Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана. Через 48 часов, находясь в заключении на армейской базе, оба политика заявили, что уходят со своих постов. Конституционный суд Мали постановил в пятницу, что вице-президент полковник Ассими Гоита стал временным президентом.

ЭКОВАС второй раз за последние девять месяцев провело переговоры с военными в целях возвращения гражданского правления в Мали. После военного переворота 18 августа 2020 года ЭКОВАС ввело санкции против малийского режима, которые были отменены после того, как военные согласились на создание правительства во главе с гражданским лицом, а также на избрание временного президента Мали. Временным президентом 21 сентября был избран бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндао, а лидер переворота Ассими Гоита стал вице-президентом. Ба Ндао назначил 27 сентября на пост главы переходного правительства Мали Моктара Уана, который в прошлом возглавлял МИД. Военные также объявили, что Мали пройдет переходный период и вернется к демократическому правлению через президентские и парламентские выборы, которые состоятся через 18 месяцев с момента захвата ими власти.