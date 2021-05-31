ХАМАС объявило о готовности к диалогу с Израилем по обмену пленными

КАИР, 31 мая. /ТАСС/. Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС готово к срочным переговорам с руководством Израиля по вопросу обмена пленными. Об этом заявил в понедельник лидер политического бюро палестинского движения в прибрежном анклаве Яхья Синвар по итогам переговоров с главой управления общей разведки Египта Аббасом Камелем.

"В последние дни наблюдалось продвижение в вопросе обмена пленными, однако оно застопорилось по причине отсутствия стабильного правительства у оккупационных властей [Израиля]. Мы готовы к срочным переговорам [по этому вопросу]", - приводит слова Синвара палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

Ранее замглавы политбюро ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук заявил, что движение не приемлет увязывания вопроса восстановления Газы со сделкой по обмену пленными. Как рассказал Синвар, в ближайшие дни в Каире должны состояться межпалестинские переговоры, которые важны "для сплочения палестинцев и выработки [у них] единой позиции".

По словам заместителя главы политбюро ХАМАС Халила аль-Хайи, в ходе встреч представителей движения и палестинских группировок с Камелем в секторе Газа обсуждался и вопрос восстановления анклава. Помимо этого, глава египетской разведки провел телефонную беседу с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией, который поблагодарил Каир за поддержку "в достижении режима прекращения огня, а также в таких вопросах, как восстановление Газы и примирение между палестинцами".

30 мая Камель прибыл во главе египетской делегации высокопоставленных силовиков в Израиль для обсуждения вопросов региональной безопасности, включая меры по закреплению прекращения огня в Газе. У главы египетской разведки состоялась встреча с премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме. После этого Камель направился в Рамаллу, где провел беседу с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Кроме того, в воскресенье глава МИД Израиля Габи Ашкенази прибыл в Каир, где провел переговоры со своим египетским коллегой Самехом Шукри.