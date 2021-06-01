Telegraph: глава британского МИД намерен вынести свои претензии к РФ на саммит НАТО

ТАСС, 1 июня. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен во вторник представить доклад, посвященный "негативному поведению" России. Об этом во вторник пишет газета The Daily Telegraph .

"Министр иностранных дел озвучит ряд возражений Великобритании против недавних действий России, включающих наращивание военных сил у границы с Украиной", - говорится в публикации.

Кроме того, на встрече министров стран НАТО во вторник Рааб также намерен адресовать России претензии в связи с причислением ключевых союзников к перечню "недружественных стран" и ограничением штата сотрудников в посольствах США и Чехии.

Глава британского МИДа подчеркнул, что Великобритания намерена "неукоснительно" поддерживать союзников по НАТО и их ценности. Предполагается, что на встрече также будет упомянут инцидент с посадкой в Минске самолета Ryanair, который, по мнению Рааба и генсека НАТО Йенса Столтенберга, не мог произойти "без молчаливого согласия" Москвы.