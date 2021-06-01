Израиль намерен запросить у США $1 млрд экстренной военной помощи

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Израиль намерен запросить у Соединенных Штатов экстренную военную помощь в размере $1 млрд для своей системы противовоздушной обороны (ПВО) Iron Dome ("Железный купол"). Об этом сообщил во вторник в эфире телекомпании Fox член Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина).

"Как я понимаю, завтра (в среду - прим. ТАСС) или в четверг в Пентагон последует запрос от израильтян на $1 млрд в качестве [военной] помощи в целях восполнения [израсходованных боеприпасов и т. п.] на батареях Iron Dome, которые применялись [на днях] для защиты Израиля [от ракетных обстрелов со стороны палестинских вооруженных группировок]", - заявил американский законодатель. Он находится с визитом в Израиле.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. За это время в прибрежном анклаве были полностью разрушены около 1 800 единиц жилья, частично повреждены - 16 800. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, по всему сектору - 74 правительственных офиса и госучреждения. На восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребуется не менее $350 млн. Жертвами противостояния стали почти 250 жителей сектора, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.