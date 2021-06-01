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Постпред Эстонии не исключил нового обсуждения ситуации вокруг самолета Ryanair в СБ ООН

Постпред Эстонии не исключил нового обсуждения ситуации вокруг самолета Ryanair в СБ ООН.

Постпред США при ООН посетит Турцию 2-4 июня
Линда Томас-Гринфилд обсудит перспективы продления механизма трансграничной помощи Сирии
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