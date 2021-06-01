Республиканцы в Конгрессе США попросили вернуть санкции в отношении "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) и еще 20 его однопартийцев из комитета по иностранным делам просят американскую администрацию отменить решение об отказе от введения санкций в отношении компании - оператора газопровода "Северный поток" Nord Stream 2 AG. Конгрессмены направили во вторник соответствующее послание госсекретарю Энтони Блинкену.

По утверждению законодателей, завершение строительства газопровода позволит "России дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе". "Предприняв действия (санкции - прим. ТАСС), а потом немедленно отменив их, администрация показывает, что противоречит своему неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода", - отмечается в тексте, распространенном пресс-службой республиканской части комитета. Законодатели считают, что отказ от рестрикций в отношении проекта показывает, что администрация США ценит интересы ФРГ выше остальной Европы.

Республиканцы утверждают, что "реализация "Северного потока - 2" также не соответствует задачам администрации в сфере климата". "Растущая зависимость Европы от российского газа, от которого происходят более высокие выбросы, чем от других источников энергии, противоречит вашей цели о сокращении выбросов", - полагают они. Кроме того, по утверждению авторов послания, реализация проекта сделает Украину "более уязвимой перед российской агрессией".

"Администрации необходимо объяснить, почему она продолжает откладывать введение критически важных санкций, несмотря на то, что строительство газопровода завершено на 95%, - говорится в послании. "Мы просим, чтобы вы немедленно отменили эти решения и использовали данные Конгрессом обязательные полномочия по введению санкций в отношении страховых и занимающихся аттестацией компаний, которые участвуют в проекте", - резюмируется в нем.

О "Северном потоке - 2"

Блинкен подтвердил 19 мая, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам главы американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США. При этом Вашингтон решил применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер среди прочего в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром".