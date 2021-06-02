Столтенберг заявил, что члены НАТО изучают возможности усиления санкций против Белоруссии

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Страны - члены НАТО рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Белоруссии в ответ на посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом заявил в среду в Лондоне генсек организации Йенс Столтенберг.

"Я думаю, что самое важное - сделать так, чтобы эти санкции были согласованы и полностью применены", - приводит слова Столтенберга агентство Рейтер. "И я также знаю, что другие члены изучают вопрос того, могут ли они пойти еще дальше", - сказал генсек НАТО, который находится с визитом в британской столице.