Пражский град расценил как попытку госпереворота намерение объявить Земану импичмент

ПРАГА, 2 июня. /ТАСС/. Намерение членов чешского Сената объявить импичмент президенту Чехии Милошу Земану представляет собой "попытку государственного переворота". Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек на своей странице в Twitter.

"Это уже не дискуссия, ведущаяся на академической площадке или в СМИ. Это организованная попытка государственного переворота в зародыше", - подчеркнул он и призвал органы правосудия дать соответствующую оценку инициативе сенаторов. "Полностью основанная на лжи атака организованной группировки сенаторов на президента республики. Это атака на конституционность [политического строя], свободу и демократию", - добавил Овчачек.

Официальный представитель Пражского града особо указал, что шаги сенаторов подпадают под статью национального уголовного кодекса о действиях, направленных на ликвидацию республики.

Ранее комитет по безопасности Сената (верхней палаты) парламента Чехии выступил с предложением инициировать процедуру импичмента Земана. Глава комитета Павел Фишер сказал, что глава государства дезориентирован в происходящих событиях и его действия противоречат положениям национальной конституции. Он упомянул инцидент со взрывами в 2014 году военных складов в деревне Врбетице (восток страны). Земан в своем обращении к народу в конце апреля заявил о нескольких версиях следствия, а не только о подозрении в причастности к ЧП российских спецслужб. Этим заявлением, согласно председателю сенатского комитета, президент нанес ущерб интересам национальной безопасности Чехии.

Между тем, если Сенат, в котором большинство составляют политические противники Земана, проголосует за его импичмент, то это решение должна утвердить Палата депутатов (нижняя палата) парламента, в которой преобладают сторонники главы государства.