Польский посол в Киеве заявил, что саммит по Донбассу могут принять Варшава или Краков

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Польша готова стать площадкой для переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил в четверг посол Польши на Украине Бартош Цихоцки.

"Если будет желание провести переговоры в Варшаве или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров", - сказал он в опубликованном в четверг интервью изданию "Главком".

При этом, высказывая мнение о том, что некоторые члены делегаций, которые вели переговоры в Минске, не смогут вылететь в страну Евросоюза из-за введенных ограничений, посол отметил, что Запад и РФ могут договориться об отмене визовых санкций. "Это не проблема. Были случаи, когда Запад и Россия договаривались о возможности разовой отмены визовых санкций", - сказал дипломат.

Он подчеркнул важность переговоров в формате "живого обсуждения". "После завершения ограничений, которые заставляют общаться онлайн, стороны должны вернуться к живому обсуждения, что очень важно. Ведь в таких сложных переговорах, как по Донбассу, [режим] онлайн имеет большие ограничения", - полагает Цихоки.

Идея переноса переговоров по Донбассу из Минска появилась у Киева после президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии в августе прошлого года. Их результаты Украина не признала, в отношениях между двумя странами возник кризис. Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук, в частности, заявлял в апреле, что Минск не устраивает украинские власти как место проведения переговоров по Донбассу из-за того, что Киев не считает Белоруссию нейтральной страной и недоволен высказываниями белорусского руководства об Украине. Кравчук сказал также, что альтернативой Минску может стать Польша или другая "нейтральная и демократическая" страна.