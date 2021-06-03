CNN: власти Миннеаполиса начали демонтировать баррикады вокруг места смерти Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Власти города Миннеаполис (штат Миннесота) в четверг начали процесс по демонтажу баррикад и восстановлению дорожного движения вокруг места смерти при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда в мае прошлого года. Об этом сообщила телекомпания CNN .

Уборку бетонных блоков, которые были выставлены на дороге от центра города к перекрестку, где в мае прошлого года умер Флойд, утром проводили около десятка дорожных рабочих и несколько единиц спецтехники. "Баррикады были убраны, так что в целом [перекресток] будет вновь включен в [транспортную] систему города и дорожное движение сможет быть восстановлено", - приводит телеканал слова представителя администрации города Сары Маккензи. При этом отмечается, что установленные на перекрестке небольшие памятные сооружения будут сохранены.

В последнее время на перекрестке 38-й улицы и Чикаго-авеню, который в прошлом году решением городского совета был переименован в честь Флойда, стали происходить преступления с применением огнестрельного оружия: в марте этого года один человек был застрелен на перекрестке, а в годовщину смерти Флойда в конце мая в результате стрельбы один человек получил ранения.

Джордж Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. После этого в США прошли массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.