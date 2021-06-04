Глава МИД Азербайджана призвал Армению передать карты минных полей в Карабахе

"Мы призываем Армению передать карты минных полей. Чем дольше они отказываются отвечать на наш запрос, тем больше жизней подвергаются опасности!", - написал в пятницу Байрамов в своем аккаунте в Twitter, комментируя гибель трех человек в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе республики.

Ранее в Кельбаджарском районе Азербайджана на мине подорвался "Камаз", перевозивший командированных на перешедшие под контроль Баку территории. В результате погибли трое человек, включая двух журналистов. Еще четверо человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

По факту случившегося военной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, там начались активные боевые действия. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Кельбаджарский, переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы

Разминирование затронутых конфликтом территорий остается одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном. Азербайджан неоднократно сообщал о случаях подрыва на минах военных и гражданских лиц. По официальным данным, с момента подписания трехстороннего заявления, положившего конец боевым действиям, с азербайджанской стороны более 120 человек погибли или получили ранения в результате таких инцидентов.