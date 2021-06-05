В ЛНР заявили, что указ Зеленского нарушает минские соглашения

ЛУГАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Указ президента Украины Владимира Зеленского, которым вводится в действие решение Совета национальной обороны и безопасности страны (СНБО) об "активизации мирного урегулирования в Донбассе", нарушает минские соглашения. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Луганской народной республики ЛНР, полномочный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

"Подписанный Зеленским 2 июня указ, которым он вводит в действие решение СНБО "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях", явно направлен на целенаправленное усугубление конфликта", - цитирует Дейнего агентство Луганскинформцентр.

Он подчеркнул, что "это явное нарушение минских соглашений и отход от международных обязательств". "Зеленский фактически продвигает все тот же законопроект о "политике переходного периода", который, по сути, полностью перечеркивает обязательства Украины по минским соглашениям. Никакое "правосудие переходного периода" не предусматривается ни комплексом мер, ни какими бы то ни было иными подписанными в рамках минских переговоров документами", - добавил Дейнего.

"Вместо предусмотренного минскими соглашениями особого статуса, закрепленного в конституции, вместо запрета преследования и наказания, вместо полного восстановления социально-экономических связей и права на трансграничное сотрудничество с Россией украинская власть для Донбасса предусматривает люстрацию и ущемление в гражданских правах, продолжение экономической блокады и ограничение свободы передвижения", - сказал Дейнего.

Ранее Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об активизации мирного урегулирования в Донбассе. Указ, в частности, обязывает кабинет министров в трехмесячный срок отработать с привлечением Службы безопасности Украины вопрос об отзыве сетевых ресурсов, которые выделены в пользование операторам телекоммуникаций, находящихся на неподконтрольных территориях Донбасса или "используются в информационной агрессии Российской Федерации против Украины". Кроме того, кабмин должен в двухмесячный срок подготовить законопроекты о внедрении на неподконтрольных территориях правосудия переходного периода, также в течение 2021 года завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения и создать вблизи каждого контрольного пункта гуманитарно-логистические центры, сервисные центры для предоставления социальных, административных, банковских, медицинских, почтовых и других услуг.