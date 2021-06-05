Глава британского PA счел примирительным тон Путина на встрече с информагентствами

"Мне показалось, что общий тон президента Путина был довольно примирительным, что он хотел установить хорошие отношения с отдельными странами или восстановить отношения. Это была основная тональность", - сказал Маршалл по телефону корреспонденту ТАСС.

"Что касается предстоящей встречи с президентом [США Джо] Байденом, не было похоже, что он [Путин] ждет особенных прорывов, но, отвечая на мой вопрос относительно Великобритании, он выглядел заинтересованным в том, чтобы британско-российские отношения продолжали развиваться и, возможно, чтобы они были прочнее, чем в последние годы. Это мое личное ощущение", - сообщил глава PA Media Group. "Он [Путин] обратил внимание на то, как торговля между Россией и Соединенным Королевством выросла в прошлом году по сравнению с другими странами, с которыми она упала", - добавил Маршалл.

Глава британского холдинга отметил хорошую организацию онлайн-общения. "Я считаю, что эта встреча прошла настолько хорошо, насколько хорошей может быть удаленная встреча. Ничего не заменит личной встречи, но в ее отсутствие она прошла очень хорошо", - сообщил Маршалл, который участвовал в организованной ТАСС дискуссии уже в шестой раз.

Встреча с представителями мировых информационных агентств, организованная ТАСС, проводится в рамках ПМЭФ в седьмой раз, на этот раз она прошла в онлайн-режиме. Участники таких встреч, которые до пандемии проходили в Санкт-Петербурге очно, традиционно могли в свободном режиме, без фиксированной повестки, обсудить с российским лидером актуальные темы внутренней и внешней политики РФ. В этом году к общению с президентом России были приглашены руководители новостных агентств из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии.

Модератором беседы выступил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Как ранее заявлял сам президент России, этот уникальный формат общения с руководством крупнейших международных информационных агентств позволяет ему заявить о своей позиции по вопросам фундаментального характера, которые представляют большой интерес.