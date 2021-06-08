В ООН и ЕС приветствовали пожизненный приговор Младичу

ЖЕНЕВА, 8 июня. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и глава Евросовета Шарль Мишель приветствовали во вторник решение апелляционной палаты трибунала в Гааге оставить в силе пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу.

"Вердикт подчеркивает решимость международной системы правосудия привлекать [виновных] к ответственности, сколько бы ни потребовалось для этого времени. В случае Младича - почти три десятилетия после совершения им ужасных преступлений", - приводятся слова Бачелет на сайте верховного комиссара.

"Окончательное решение международного трибунала по делу Младича - это еще один важный шаг к установлению справедливости для жертв", - написал в Twitter Мишель. Во внешнеполитической службе ЕС отметили, что решение инстанции является "возможностью для лидеров Боснии и Герцеговины и всего региона <...> способствовать созданию благоприятной среды для примирения, чтобы преодолеть наследие войны и выстроить прочный мир".

Во вторник судебная инстанция в Гааге подтвердила приговор к пожизненному заключению, вынесенный Младичу.

Младич скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. 22 ноября 2017 года он был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Трибунал признал бывшего командующего боснийских сербов виновным по 10 из 11 пунктов, оправдав лишь по первому пункту (в геноциде в шести муниципалитетах Боснии и Герцеговины) и признав виновным в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде в Сребренице.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) - инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Защита требовала исправить все ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем 10 пунктам обвинения, по которым он был признан виновным.