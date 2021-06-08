Байден приветствовал решение подтвердить пожизненный приговор Младичу

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден приветствовал во вторник решение апелляционной палаты трибунала в Гааге подтвердить пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу.

"Это историческое решение показывает, что те, кто совершает ужасные преступления, будут привлечены к ответственности, - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом. - Это решение также подкрепляет нашу общую решимость предотвратить совершение подобных зверств где-либо в мире в будущем".

Решение подтвердить пожизненный приговор Младичу огласила во вторник апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу.