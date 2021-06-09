В армии Израиля отказались комментировать сообщения о ракетном ударе в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Представитель Армии обороны Израиля отказался в среду комментировать сообщения СМИ об израильской ракетной атаке на наземные объекты, расположенные к югу от Дамаска.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - ответил по телефону на соответствующий запрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.

Ранее агентство SANA сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку израильских ВВС на наземные объекты, расположенные к югу от столицы страны. По его информации, израильские ракетные удары были нанесены из ливанского воздушного пространства в 23:36 мск вторника, в результате атаки нанесен "только материальный урон".