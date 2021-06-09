США заявили, что Россия расширила влияние на мировой арене

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты признают, что Россия расширила за последние годы свое влияние на мировой арене, в том числе в регионах, где ранее была не столь активна. Об этом заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

"Мы понимаем, что Россия является [постоянным] членом Совета Безопасности [ООН], мировой державой, громко заявила о себе в тех частях света, где, возможно, дело не обстояло таким образом ранее. Как было в Сирии", - отметила Шерман, выступая на интернет-семинаре Германского фонда Маршалла (организация признана нежелательной в России).

Соединенные Штаты добиваются того, чтобы Россия не играла нестандартно большую роль в энергетической безопасности стран Европы, заявила Шерман, комментируя ситуацию с трубопроводом "Северный поток - 2". "Это сложный вопрос, и мы, конечно, глубоко ценим ниши отношения с Германией, и мы рады, что мы ведем дискуссии с целью найти способ обеспечить энергетическую безопасность Европы, сделать так, чтобы Россия не играла нестандартно большую роль в рамках этой энергетической безопасности, а также поддержать Украину <...>", - утверждала она.