Белый дом заявил, что Россия и США продуктивно работают по ядерной программе Ирана

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Американская администрация рассчитывает на то, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят на встрече в Женеве 16 июня возможные пути выхода на договоренности с Ираном по его ядерной программе. Об этом сообщил в среду на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Россия является членом группы "пять плюс один". Команда американских переговорщиков работает с командой российских переговорщиков в Вене. Они работали в основном продуктивным и конструктивным образом. И это будет благоприятная возможность для двух президентов проконсультироваться относительно того, какова, на наш взгляд, ситуация на этих переговорах [в Вене], что нужно сделать, чтобы те пересекли [финишную] прямую", - заявил представитель Белого дома.

Переговоры о возвращении США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) идут в последние недели в Вене. Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что, как ожидается, их новый раунд начнется в ближайшие выходные дни.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД с Тегераном. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок исламской республики. На консультациях в Вене обсуждаются перспективы возвращения США в СВПД и восстановление полного соблюдения положений данной договоренности Ираном.

Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению, а единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. Между тем США предлагают аннулировать только те рестрикции, которые идут вразрез с положениями ядерной сделки.