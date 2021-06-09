В Минске назвали "беззубым укусом" санкции ЕС в связи с инцидентом с самолетом Ryanair

МИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair политизирован, назвав последовавшие санкции в отношении Минска "беззубым укусом".

"Те санкции, которые сейчас сделали для нас европейцы, - это такой "беззубый укус". Вроде неприятно и брезгливо, но не больно. К сожалению, они сделали проблему для обычных людей, и это самое главное", - подчеркнул Сикорский в эфире телеканала ОНТ в среду. Он добавил, что проблема коснулась при этом граждан различных стран. По его словам, авиация должна быть вне политики, недопустимо политизировать "правильные действия белорусской стороны в соответствии с протоколом".

"Когда ввели санкции, мне кажется, наши европейские коллеги даже до конца не поняли, что они сделали. Ведь политизировать вопросы авиационной безопасности категорически нельзя", - отметил Сикорский. По его словам, может сложиться ситуация, когда в следующий раз при аналогичной ситуации решение будет приниматься неправильно из-за боязни "ответственности - санкций либо какого-то политического давления".

Сикорский также напомнил, что после инцидента специальная комиссия начала расследование, белорусская сторона предоставила Международной организации гражданской авиации весь пакет материалов, в частности все видеоматериалы с монитора диспетчера, информацию, связанную с переговорами между Минском и Вильнюсом. "Конечно, санкции - это вред. Притом вред для всех сторон", - отметил директор департамента. Однако он заметил, что ситуация для Белоруссии не катастрофическая, "фактически обстановка в авиации сейчас такая, как была в 2020 году, когда начался коронавирус".

По его словам, ряд таких стран, как Россия, Турция, Грузия и ОАЭ, которые не закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании "Белавиа", "показали самостоятельность в принятии решения".

Сикорский также сообщил, что белорусские власти фактически вывезли из других стран всех своих организованных туристов, при этом хорошо сработали и туроператоры. "Сейчас сезон отпусков, и мы предпринимаем очень нестандартные решения, чтобы обеспечить отдых наших граждан", - сказал он.