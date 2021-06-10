Комитеты Сената Чехии рассмотрят вопрос о вынесении импичмента Земану

ПРАГА, 10 июня. /ТАСС/. Вопрос об импичменте президента Чехии Милоша Земана, который планировал на текущей неделе вынести на заседание Сената (верхней палаты) парламента страны его комитет по международным делам, обороне и безопасности, пока обсуждаться не будет, так как он передан на рассмотрение конституционно-правовому комитету верхней палаты и ее конституционной комиссии. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе высшего законодательно органа.

Что мы знаем про эти инциденты

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"До 29 июня резолюция [с предложением освободить Земана от поста президента] комитета по международным делам, обороне и безопасности будет рассматриваться конституционно-правовым комитетом [Сената] и [его] комиссией по конституции республики, - отметили там. - Это потребовал организационный комитет [Сената], в состав которого входят представители всех [партийных] фракций в Сенате".

Председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената Павел Фишер проинформировал 2 июня, что возглавляемая им парламентская структура выступила с предложением инициировать процедуру импичмента Земана. Он сказал, что глава государства дезориентирован в происходящих событиях и его действия противоречат положениям национальной конституции.

Фишер упомянул, в частности, инцидент со взрывами в 2014 году военных складов в деревне Врбетице (восток страны). Земан в своем обращении к народу в конце апреля заявил о нескольких версиях следствия, а не только о подозрении в причастности к ЧП российских спецслужб. Этим заявлением, согласно председателю сенатского комитета, президент нанес ущерб интересам национальной безопасности Чехии.

Намерение сенатского комитета объявить импичмент президенту пресс-секретарь главы Пражского града Иржи Овчачек назвал "организованной попыткой государственного переворота в зародыше".

Между тем, если Сенат, в котором большинство составляют политические противники Земана, проголосует за его импичмент, то это решение должна утвердить Палата депутатов (нижняя палата) парламента, в которой преобладают сторонники главы государства.