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Кризис на Украине

В ОБСЕ подтвердили снижение напряженности в Донбассе

О сокращение количества обстрелов говорил ранее и президент Украины Владимир Зеленский, посетивший в среду линию соприкосновения

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау заявила, что число нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе за последние недели снизилось.

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"Уровень нарушений режима прекращения огня снизился за последние недели. Однако Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает фиксировать использование тяжелых вооружений, размещенных в нарушение линии отвода", - цитирует в четверг дипломата пресс-служба киевского представительства ОБСЕ.

Кроме того, добавила она по итогам очередного заседания контактной группы, СММ фиксирует ухудшение ситуации с безопасностью на участках разведения сил и средств в Донбассе, что подрывает взаимное доверие сторон. Грау сообщила, что тема соблюдения режима прекращения огня оказалась в центре внимания контактной группы, а также подгруппы по безопасности.

В среду полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что за последние дни обстрелов со стороны Украины практически не было, соответственно, не открывался и ответный огонь. При этом, по словам Грызлова, "очевидно, что украинские обстрелы носят не стихийный, а вполне управляемый характер, и обострения на линии соприкосновения возникают с учетом политических процессов на Украине и вокруг нее".

О сокращение количества обстрелов говорил и президент Украины Владимир Зеленский, посетивший в среду линию соприкосновения.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только после прямого приказа командования.

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