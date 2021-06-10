CNN: в США рассчитывают на возвращение послов в Вашингтон и Москву по итогам саммита

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов надеется, что главы дипмиссий США и России вернутся в свои посольства по итогам встречи лидеров двух стран в Женеве 16 июня. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники.

При этом, как отмечает телеканал, в Белом доме не ожидают прорывных соглашений по итогам встречи президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью президента США Джо Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также позволил себе резкие высказывания в адрес Владимира Путина. После этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта. Посол США в Москве Джон Салливан 22 апреля отбыл для консультаций в Вашингтон.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".