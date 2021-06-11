Мэр Риги сравнил флаги участников чемпионата мира по хоккею с декорациями на Рождество

РИГА, 11 июня. /ТАСС/. Вывешенные в Риге во время проведения чемпионата мира по хоккею флаги участников турнира являлись такой же декорацией, как и рождественские украшения, поэтому власти города вправе решать, какие декорации использовать. Такое мнение высказал мэр Риги Мартиньш Стакис, комментируя инцидент с заменой государственного флага Белоруссии.

"Флаги, которые в городе, это декорация. Так же как, например, декорация к Рождеству. И Рига может принимать решения, какие декорации будут во время каких-то праздников, а каких не будет, это не официальный протокол, где вешать флаг", - передает его слова в пятницу объединенный сайт Латвийского радио и телевидения.

Стакис указал, что инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, на борту которого также находились латвийцы, требовал реакции на действия режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Флаг для меня был символом этого режима, и я не думаю, что в городе Рига должны быть такие символы. Это была реакция, как я уже говорил, на его международный бандитский поступок", - отметил мэр Риги.

"Эта акция не была спонтанной. Я ее согласовал с министерством [иностранных дел], со своими коллегами в коалиции, своими заместителями. Они знали, что будет такая акция", - подчеркнул политик.

Обострение отношений

Отношения между Латвией и Белоруссией обострились на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Следовавший по маршруту Афины - Вильнюс самолет в тот день приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta ("Нехта") Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис, реагируя на этот инцидент, 24 мая собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживали участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это было сделано в знак поддержки народа Белоруссии. Международная федерация хоккея отправила письмо мэру Риги по поводу ситуации с заменой белорусского флага, в котором выразила свое недовольство. После этого Стакис заявил о намерении снять и флаг Международной федерации хоккея.

После инцидента в Риге, который в Минске оценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу в течение 24 часов и всем сотрудникам латвийского посольства в течение 48 часов покинуть республику. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений. Правительство Латвии 25 мая ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией. В свою очередь Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил уголовное дело в отношении Стакиса и Ринкевичса после инцидента с флагом Белоруссии.