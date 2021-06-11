Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны Армении

БАКУ, 11 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянская сторона обстреляла позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском районе. Об этом в пятницу говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

"11 июня, начиная с 13.45 (12:45 мск), позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций Вооруженных сил Армении в населенном пункте Йухары Шорджа Варденисского района", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны Азербайджана, погибших и раненых среди личного состава нет. "В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений", - отметили в ведомстве.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, там начались активные боевые действия. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Кельбаджарский, переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.