НАТО планирует приравнять атаки на спутники союзников к нападению на альянс

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. НАТО хочет на предстоящем 14 июня саммите в Брюсселе распространить действие 5-й статьи своего устава, касающейся коллективной обороны, на космос и приравнять атаки на спутники стран-членов к нападению на весь альянс. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в опубликованном в пятницу интервью журналу Der Spiegel .

"Я ожидаю, что главы государств и правительств примут решение о том, что серьезное нападение на наши спутники или другой потенциал в космосе может привести к применению статьи о коллективной обороне", - сказал генеральный секретарь НАТО. "Тем самым для космоса будет действовать то же самое, что и на суше, море, в воздухе и киберпространстве. Нападение на одного - это нападение на всех, и, соответственно, все могут ответить на него", - утверждал Столтенберг.

Он оставил открытым вопрос, в каком конкретно случае может быть применена 5-я статья. По его словам, решение не уточнять это является частью стратегии сдерживания потенциального противника. Столтенберг напомнил, что "никто не думал, что НАТО впервые объявит о ситуации коллективной обороны после террористических актов" 11 сентября 2001 года в США.

В то же время он заверил, что альянс не стремится к наращиванию вооружений в космосе. "Мы оборонительный союз. Мы не будем размещать оружие в космосе", - утверждал генсек. "Спутники играют ключевую роль в коммуникации и обороне, они должны быть защищены", - добавил Столтенберг.

Генсек НАТО также призвал согласовать новый режим контроля над вооружениями, "чтобы регламентировать использование новых технологий, таких как искусственный интеллект". Он отметил, что альянс намерен развивать инновационные системы, так как этим уже активно занимаются потенциальные противники, в том числе Китай. Столтенберг также заявил, что ожидает приверженности стран-членов НАТО цели повышения расходов на оборону до 2% от их национального ВВП. "Конечно, я ожидаю, что все союзники будут делать то, что обязались сделать", - сказал он.

Саммит НАТО в Брюсселе

32-й саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня с участием президента США Джо Байдена, станет самым коротким почти за 20 лет. Он будет продолжаться один день и состоять лишь из одной рабочей сессии продолжительностью примерно 2,5 часа. Обычно саммиты НАТО продолжаются два дня и включают три-четыре рабочих заседания по различным темам. На второй день лидеры альянса традиционно проводят одну из сессий с главами государств - партнеров альянса, однако в этом году такой сессии не будет.