Встреча президентов Швейцарии и России намечена на 16 июня

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Швейцария расценивает отношения с Россией как "хорошие и интенсивные". Об этом заявило в пятницу швейцарское правительство, сообщившее о запланированной на 16 июня в Женеве встрече президента Швейцарии Ги Пармелена и президента РФ Владимира Путина.

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"Двусторонняя встреча <...> состоится 16 июня", - отметили в Берне, подчеркнув "приоритетный" характер отношений с Москвой. "Наши отношения являются хорошими и интенсивными во многих областях. Наша внешняя политика нацелена, в частности, на развитие конструктивного и критического диалога с Россией, чтобы еще больше укрепить наши отношения", - говорится в заявлении. Правительство обратило внимание на "большой потенциал торговли" между двумя странами.

На переговорах речь пойдет как о двусторонней повестке дня, так и "безопасности в Европе". Кроме того, в ходе дискуссий внимание будет уделено "укреплению сотрудничества на многостороннем уровне" - в Совете Европы и ОБСЕ.

"Швейцария и Россия поддерживают тесные контакты во многих областях <...> Я рад, что мы с моим коллегой [главой МИД, федеральным советником] Иньяцио Кассисом сможем встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита в Женеве", - написал ранее Ги Пармелен в Twitter.

Лидеры РФ и США встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. Как ранее информировал Кремль, на встрече Путин и Джо Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Переговоры пройдут на вилле Ла-Гранж.

Председатель женевского кантонального правительства - Государственного совета - Серж Даль Бюско высказал ТАСС мнение, что выбор Женевы для проведения саммита России и США говорит о признании статуса этого города как "территории мира и диалога".