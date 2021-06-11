NBC анонсировал интервью с Путиным в преддверии саммита в Женеве

"Российский президент дает эксклюзивное интервью корреспонденту NBC News Кейр Симмонс за несколько дней до встречи с президентом США [Джо] Байденом", - говорится в распространенном в пятницу сообщении телеканала.

Первые фрагменты телеканал обещает показать уже в 1:30 мск в ночь на субботу. Полную версию NBC планирует показать 14 июня.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".