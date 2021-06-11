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Кризис на Украине

Глава ЛНР в связи с убийством пяти военнослужащих прерывает визит в Россию

Леонид Пасечник принимал участие в XIV международном фестивале "Великое русское слово" в Крыму

ЛУГАНСК, 11 июня. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в связи с убийством пяти военнослужащих украинскими диверсантами прервал визит в Россию, где он принимал участие в XIV международном фестивале "Великое русское слово" в Крыму, и возвращается домой. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в пятницу.

"В связи со сложившейся ситуацией, гибелью защитников республики, с целью проведения анализа и оценки обстановки я вынужден прервать поездку в братское государство и вернуться в столицу республики", - цитирует Пасечника агентство Луганскинформцентр.

Ранее в народной милиции сообщили, что группа украинских диверсантов ночью проникла на территорию наблюдательного поста ЛНР в районе населенного пункта Голубовское и застрелила пятерых военнослужащих.

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