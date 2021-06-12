Джонсон предполагает, что Байден выберет "жесткий подход" в диалоге с Путиным на саммите

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полагает, что президент США Джо Байден на предстоящем российско-американском саммите выберет "жесткий подход" в диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным. С таким утверждением британский премьер выступил в интервью телеканалу CNN , выдержки из которого были опубликованы в субботу.

Отвечая на вопросы американского телеканала, Джонсон выразил уверенность в том, что Байден на предстоящей 16 июня в Женеве встрече с Путиным даст "жесткие сигналы". Британский премьер отметил, что "в полной мере одобряет" такой подход.

Джонсон также высказал предположение, что нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном не будет, пока российская сторона не "изменит поведение".

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".