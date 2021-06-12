Пашинян сообщил, что освобожденные Азербайджаном военные вернулись в Армению

ЕРЕВАН, 12 июня. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что 15 военных, которых в субботу выдал Азербайджан в обмен на карты минных полей, пересекли границу Армении и вернулись на родину.

"Конфликта больше нет". Как в Баку оценивают итоги событий в Карабахе

"Только что мне сообщили, что 15 минут назад наши плененные братья пересекли границу Армении и вернулись на родину", - сообщил Пашинян, выступая в субботу перед своими сторонниками в городе Гавар.

"Нам удалось вернуть 15 военнопленных в обмен на карты минных полей. Среди тех, кого удалось вернуть, четверо были захвачены в плен в мае в Гегаркуникской области. Хочу поблагодарить всех, кто помогал в возвращении наших братьев", - добавил он.